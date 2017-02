Un adolescent din Vatra Dornei a disparut de la domiciliu

Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112.

Politia desfaÅŸoara activitati de identificare a lui Florin Valentin Dudau, de 15 ani, domiciliat in municipiului Vatra Dornei, care in data de 30 ianuarie a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Potrivit politistilor, minorul a mai fugit de circa 4 - 5 ori de la domiciliu si a fost identificat de fiecare data pe raza municipiului Piatra Neamt, in zona Vilei Italia sau a Supermarketului Laguna. Semnalmente: inaltime 1,70 - 1,75 m, greutate aproximativ 65 kg., ten deschis, par saten, drept, ochi albastri, fata rotunda, constitutie atletica, fara semne particulare. La data disparitiei, Florin Valentin Dudau purta un fes de culoare neagra, geaca albastra din doc, blugi inchisi la culoare, ghete negre si bluza de culoare inchisa. De asemenea, acesta avea asupra sa un rucsac din material tip camuflaj in care avea rechizitele si manualele scolare, precum si un portofel negru din imitatie de piele. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112.