Un adolescent din Vicovu de Sus a furat o masina, s-a urcat la volan si a provocat o tamponare

Baiatul de 15 ani s-a ales cu dosar penal.

Un adolescent din Vicovu de Sus a furat masina tatalui sau, s-a urcat la volan si a provocat o tamponare.Joi, in jurul orei 14.00, Politia orasului Vicovu de Sus a fost sesizata de o femeie de 29 de ani din comuna Udesti despre faptul ca a fost implicata intr-o tamponare pe raza localitatii, iar celalalt conducator auto a plecat de la fata locului. In urma activitatilor specifice intreprinse, politistii au stabilit faptul ca autoturismul a fost condus de un adolescent de 15 ani, din orasul Vicovu de Sus, care a sustras vehiculul ce apartine tatalui sau, din curtea locuintei, pentru a fi condus pe drumurile publice. Cele doua persoane implicate in eveniment au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt in scop de folosinta" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.