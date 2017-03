Un adolescent fara permis a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic, la Radauti

Dupa ce a fost prins baiatul a refuzat sa coopereze cu politistii. Acesta s-a ales cu dosar penal.

Un adolescent fara permis a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic. In timp ce actiona pe raza municipiului Radauti, joi seara, in jurul orei 21.00, o patrula de siguranta publica a efectuat semnal regulamentar de oprire unui moped care nu avea montat in partea din spate placuta cu numarul de inregistrare, insa conducatorul acestuia nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea si oprirea dupa o distanta de circa 300 de metri. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un adolescent de 17 ani din localitate, care a refuzat sa coopereze, motiv pentru care, a fost condus la sediul politiei pentru cercetari. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, minorul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat" ce va fi solutionat procedural.