Un adolescent s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unei locuinte, la Iaslovat

Un adolescent de 16 ani, din comuna Iaslovat, a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unei locuinte. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 03.00, pe raza localitatii Iaslovat. Tanarul impreuna cu mai multi amici au mers in vizita la o prietena. La un moment dat, acesta i-a spus unuia dintre prieteni sa-i dea cheile de la masina pentru a-si lua tigarile, pe care le uitase acolo. Adolescentul a intat in masina a pornit motorul si plecat cu aceasta spre centrul localitatii Iaslovat. In timp ce se deplasa pe D.C.42 A, intr-o curba spre stanga, din cauza neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat in derapaj, a parasit partea carosabila, dupa care in coliziune cu gardul unei locuinte, avariind autoturismul. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si furt in scop de folosinta.