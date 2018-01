Un agent de politie a accidentat mortal un tanar din Botosani care statea culcat pe sosea, la Sadova

Politistii au intocmit in cauza dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

Un agent de politie a accidentat mortal un tanar din Botosani care statea culcat pe sosea. Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 22.50, pe raza localitatii Sadova. Agentul de politie Onofrei Dragos, de 26 de ani, din municipiul Suceava, ajutor sef de post la Postul de Politie Breaza, aflandu-se in timpul liber, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Sadova, dupa ce a trecut de pasajul CFR Sadova, la o distanta de circa 500 m de aceasta, a observat pe carosabil, niste fragmente din lemn, pe care a incercat sa le evite. In timp ce efectua aceasta manevra soferul a lovit un tanar de 24 de ani din judetul Botosani, care se afla intins pe carosabil, nu se cunoaste in ce imprejurari. La fata locului a fost solicitata interventia unui echipaj al ambulantei, iar cadrele medicale au constatat decesul tanarului fara a putea preciza daca decesul s-a produs anterior sau in urma impactului cu vehiculul. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Oamenii legii au luat legatura cu rudele victimei care au declarat ca tanarul era cunoscut cu afectiuni psihice, a mai plecat voluntar de acasa de mai multe ori, consuma frecvent bauturi alcoolice si ca, acesta se afla de cateva zile o persoana din Pojorata, unde lucra ca cioban. Politistii au intocmit in cauza dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.