Un agent de politie sucevean, trimis in judecata

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a unui agent de politie, pentru savarsirea unei infractiuni de luare de mita, a cinci infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, a unei infractiuni de fals intelectual si a unei infractiuni de uz de fals.Cauza a fost instrumentata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava impreuna cu politistii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie. Anchetatorii au stabilit ca in data de 06.11.2015, polititistul, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, in calitate de agent de politie in cadrul unui post de politie rurala de pe raza judetului Suceava, a oprit in traficul rutier doua atelaje cu tractiune animala, incarcate cu material lemnos, si, desi a constatat ca materialul lemnos a fost expediat fara intocmirea de documente legale de provenienta si transport de catre un padurar, acesta si-a incalcat atributiile de serviciu, respectiv nu a intocmit acte de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice, obtinand in acest fel un folos patrimonial necuvenit pentru contravenienti, constand in neaplicarea sanctiunilor cu amenda (cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei) si masura indisponibilizarii materialului lemnos, motiv pentru care, ulterior, a pretins de la padurarul in cauza bunuri necuvenite(material lemnos), primind aceste bunuri(material lemnos in valoare de 672 lei) in cursul lunii decembrie 2015 (infractiunea de luare de mita).De asemenea, in perioada august 2015 - ianuarie 2016, in cinci zile diferite, agentul a constatat comiterea unor contraventii rutiere (cu ocazia depistarii in trafic a conducatorilor auto), insa agentul de politie si-a incalcat atributiile de serviciu si nu a intocmit acte de constatare si sanctionare a contraventiilor savarsite, faptele fiind comise in scopul obtinerii de foloase necuvenite pentru altul(conducatorii auto au evitat sanctionarea lor contraventionala)(cinci infractiuni de abuz in serviciu).In data de 09.11.2015, acesta, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, s-a deplasat la domiciliul unui martor, in vederea punerii in executare a unui mandat de aducere emis de o judecatorie din judetul Olt (termen de judecata la data de 12.11.2015) si i-a pus in vedere martorului sa se prezinte la sediul postului de politie la data de 11.11.2015, ora 16:00, pentru a pleca spre judetul Olt. Dupa o zi, martorul s-a prezentat la sediul postului de politie si i-a adus la cunostinta agentului de politie ca la data de 12.11.2015 va pleca din tara, circumstante in care, desi acesta l-a identificat si gasit pe martor, i-a spus acestuia din urma ca va intocmi un proces verbal, la data de 11.11.2015, cu privire la faptul ca este deja plecat din tara, ceea ce a si facut, fara a-l mai cauta pe martorul in cauza, care nu a mai parasit in acea perioada tara, respectiv agentul de politie a intocmit in fals procesul verbal datat "11.11.2015", in care a consemnat in fals faptul ca martorul nu a mai fost gasit la domiciliu, inscris pe care l-a folosit, inaintandu-l judecatoriei respective pentru a fi avut in vedere la judecarea cauzei penale in care fusese emis mandatul de aducere(infractiunile de fals intelectual si uz de fals).In consecinta, in cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului cu privire la suma de 672 de lei, apartinand inculpatului.