Un an de la moartea lui Sorin Vezeteu. Politistul, comemorat de rude si politisti VIDEO

Zeci de politisti dar si rude l-au comemorat, vineri, pe Sorin Vezeteu, politistul ucis cu sange rece pe peronul Garii Burdujeni. Parintele Ovidiu Iacob, preot militar in cadrul Bisericii "Sf Ierarh Iosif cel Nou de la Partos" din Suceava, a tinut o slujba pe peronul garii, in fata micului altar amenajat acolo. Apoi, cei prezenti au aprins pe rand lumanari in memoria politistului ucis. In urma cu un an de zile, in data de 20 iulie 2017, Sorin Vezeteu a fost injunghiat mortal in timp ce era de serviciu. Un tanar de 23 de ani, din localitatea Mironu, i-a aplicat agentului peste 40 de lovituri de cutit, doar pentru simplu fapt ca-i ura pe politisti. La un an de la moartea agentului, rudele dar si unii colegi atrag atentia asupra faptului ca nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste siguranta politistului. Matusa politistului ucis, Brandusa Andriu, a transmis un mesaj ministrului de interne, Carmen Dan, dar si presedintelui Klaus Iohannis(vezi declaratie video). La slujba de comemorare a fost prezent si politistul criminalist Bogdan Banica(vicepresedinte Sindicatul National al Politistilor din Romanaia SNPR DECUS). Acesta a facut cercetari la fata locului, in noaptea crimei." A trecut un an de la acea zi fatidica de 20 iulie 2017, cand colegul meu Sorin Vezeteu a fost ales de mana cruda a destinului sa plece, sper eu, intr-o lume mai buna.Un an de cand nu doar cutitul acelui diavol cu chip de om l-a ucis, ci insusi sistemul ignorant si-a adus contributia majora la tragedia de pe acel peron blestemat din Gara Suceava - Burdujeni.Un an in care s-au facut promisiuni, care mai de care mai marete, renovatoare sau chiar inovatoare. Ii las pe colegii mei, politisti din toata tara sa scrie ce si cum sau daca s-a schimbat ceva...Eu nu voi spune decat ca am pierdut un prieten, un camarad de arme... Cu enorma durere in suflet imi voi indrepta azi gandurile spre familia lui Sorin, care a pierdut un fiu, un sot...un tata... Si sper ca sacrificiul lui suprem sa nu fie in zadar, inca am speranta ca jertfa eroului nostru sa aduca schimbari majore, intr-un final, pentru noi, politistii, pentru institutia in sine, pentru societatea civila, de ce nu, pentru intreaga comunitate pana la urma.Sorin, de acolo, de sus, ai grija in continuare de familia ta minunata!De fiecare data cand pasesc pe peron, imi amintesc de dalele insangerate pe care zaceai fara suflare! Nu voi uita asta niciodata, NOI nu te vom uita niciodata, eroule!Dumnezeu sa te odihneasca in pace, camarade, subinspector de politie(p.m.) Sorin VEZETEU...", a scris Bogdan Banica pe pagina sa de facebook.

Criminalul politistului, Ioan Besa, a fost prins de politisti imediat dupa comiterea faptei. Acesta a fost arestat preventiv. In data de 26 septembrie 2017 ucigasul s-a sinucis in celula sa, cu o sfoara improvizata.