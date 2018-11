Un angajat de la salubritate a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara. Accidentul a avut loc luni dimineata, pe DN2, pe raza comunei Forasti. In timp ce conducea autoutilitara, un barbat de 36 de ani, din judetul Vrancea, s-a angajat in depasirea unui autovehicul special tip gunoiera, condus de un localnic de 62 de ani si stationat pe partea dreapta a drumului, fara sa pastreze o distanta laterala suficienta, ocazie cu care, l-a acrosat pe un barbat de 47 de ani, tot din comuna Forasti, angajat la salubritate, care se afla pe scara autovehiculului.

Din accident, a rezultat ranirea grava a barbatului de 47 de ani care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal.