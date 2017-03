Un autobuz electric va fi testat zece zile pe strazile din municipiul Suceava FOTO

Autobuzul are o autonomie de 170 de kilometri si un timp de incarcare lenta de patru ore.

Un autobuz electric Solaris va fi testat zece zile pe strazile din municipiul Suceava. "Pana la achizitia prin licitatie publica a autobuzelor electrice, cu fonduri europene, prin P.O.R. Axa 4.1, analizam cele mai bune modele existente pe piata. Timp de zece zile, vom avea in teste, gratuit, pentru a vedea cum se "descurca" in municipiul Suceava, un autobuz electric Solaris", a scris viceprimarul Lucian Harsovschi pe pagina sa de Facebook. Autobuzul are o autonomie de 170 km si timp de incarcare lenta de patru ore. "Am discutat cu reprezentantii firmei producatoare si am vazut autobuzul la treaba. La sfarsitul acestei perioade vom putea trage concluziile despre cum s-a "descurcat" pe strazile aglomerate din Suceava si cum s-a adaptat la relieful si conditiile noastre climaterice", a completat viceprimarul. Pe durata perioadei de proba calatoriile cu autobuzul electric vor fi gratuite.