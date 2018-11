Un autobuz s-a rasturnat intr-un sant pe raza localitatii Stroiesti. O persoana a fost ranita

Un autobuz s-a rasturnat intr-un sant. Accidentul a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, pe DN 17, in afara localitatii Stroiesti. Un barbat de 29 de ani, din judetul Botosani, in timp ce conducea autoutilitara, a derapat si a patruns pe contrasens, moment in care, pentru a evita impactul, un barbat de 30 de ani, din Republica Moldova care conducea un autobuz din sens opus, a virat brusc spre stanga si a pierdut controlul asupra directiei de mers, rasturnandu-se in sant.

Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 22 de ani din Republica Moldova, pasagera in autobuz.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal.