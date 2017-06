Un autocamion scapat de sub control a pus la pamant gardul unei case si s-a oprit intr-un stalp, la Plopeni GALERIE FOTO

Ca prin minune, soferul a scapat fara leziuni, doar cu cateva zgarieturi.

Un autocamion in viteza si scapat de sub control a intrat in gardul unei case si intr-un un stalp de electricitate, la Plopeni, luni dimineata. Autocamionul, condus de un barbat de 51 de ani, angajat al SUCT Suceava, circula dinspre Suceava spre Botosani. La un moment dat, soferul pierdut controlul volanului intr-o curba la stanga. Mastodontul a intrat pe contrasens iar de acolo a iesit in afara partii carosabile, a plonjat in gardul din beton si lemn al unei case dupa care s-a oprit intr-un stalp de electricitate. In urma impactului, vehiculul a fost avariat, la fel ca si stalpul din beton in timp ce gardul gospodariei rerspective a fost pus la pamant. Ca prin minune, soferul a scapat fara leziuni, doar cu cateva zgarieturi. Acesta a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. La fata locului au ajuns si lucratorii de la EoN care au evaluat pagubele. Barbatul de 51 de ani a fost amendat de politisti pentru neadaptarea vitezei.