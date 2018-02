Un autoturism Audi A6 a ars ca o torta intr-un garaj din Radauti

Incendiul a izbucnit de la autoturism iar cauza probabila a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.

Un autoturism marca Audi A6 a ars ca o torta intr-un garaj din municipiul Radauti, in noaptea de marti spre miercuri. Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti au intervenit cu doua autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat garajul si autoturismul aflat in interior, existand pericolul de propagare a flacarilor la alte doua garaje invecinate. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora. Au ars acoperisul de lemn al garajului pe 18 metri patrati si masina in totalitate. S-au degradat acoperisul la cele doua garaje invecinate pe o suprafata totala de aproximativ 20 metri patrati, prejudiciul produs fiind de aproximativ 65.000 de lei. Incendiul a izbucnit de la autoturism iar cauza probabila a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.