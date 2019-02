Un autoturism BMW a luat foc in fata unui bloc din municipiul Suceava

Un atutoturism marca BMW a luat foc in fata unui bloc de pe strada Traian Taranu, din municipiul Suceava. Luni dimineata, barbatul care foloseste masina, in timp ce se afla in balconul locuintei, a observat fum si flacara deschisa in partea din spate dreapta a autoturismului. Acesta a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj din cadrul ISU Bucovina. Din primele verificari efectuate de catre pompieri a reiesit ca sursa probabila de aprindere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, iar mijlocul care a produs aprinderea a fost un cablu electric defect. In urma incendiului au fost distruse elemente consumabile din portbagaj, bara din spate, cauciucul din dreapta spate, pagubele fiind de aproximativ 10.000 lei. Pagubitul a declarat ca nu a mai folosit autoturismul de aproximativ doua saptamani.