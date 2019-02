Un autoturism a luat foc la cateva ore dupa ce a fost scos din service, in municipiul Suceava

O masina a luat foc pe strada Traian Taranu, din municipiul Suceava, joi noapte. Autoturismul marca Dacia Logan a fost cuprins de flacari la cateva ore dupa ce a fost scos din service. Autovehiculul apartine unei firme de curierat si este folosit de un localnic in varsta de 61 de ani. Barbatul a parcat autoturismul in strada, in dreptul locuintei sale, joi, in jurul orei 19:20. In jurul orei 23.00, acesta a fost alertat de vecini ca autoturismul sau a luat foc. La fata locului a intervenit o autospeciala de pompieri. Incendiul a cuprins partea din fata a masinii, fiind distruse motorul, bordul si rotile din fata, prejudiciul fiind de aproximativ 10.000 lei.

Barbatul a declarat ca in cursul cursul zilei de joi masina a fost la reparatii in service, pentru remedierea unor probleme la motor.

Sursa probabila de aprindere a fost efectul termic al curentului electric, iar mijlocul care a produs aprinderea a fost un cablu electric defect, de la bateria autoturismului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere din culpa.