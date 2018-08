Un autoturism condus de un sofer beat a luat foc dupa a ajuns intr-un sant, la Zvoristea

Tanarul de 22 de ani avea o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un autoturism condus de un sofer beat a luat foc dupa ce a ajuns intr-un sant. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe raza comunei Zvoristea. Un tanar de 22 de ani, din comuna Zvoristea, in timp ce conducea autoturismul pe DC 54, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila, intrand in sant. In urma impactului, autoturismul a luat foc. Tanarul a reusit sa iasa la timp din masina. La fata locului au ajuns pompierii militari care au lichidat incendiul. Cauza probabila a fost un scurtcircuit electric. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat. La spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ca va fi solutionat procedural.