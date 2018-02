Un bacauan a talharit o femeie care vindea obiecte bisericesti la Manastirea "Sf. Ioan cel Nou" de la Suceava. Luni, in jurul orei 10.30, o patrula de jandarmerie care se afla in serviciul de mentinere a ordinii si linistii publice in zona centrala a municipiului Suceava, a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat provoca scandal in incinta lacasului de cult. Femeia care vindea obiecte bisericesti intr-un magazin in curtea Manastirii "Sf. Ioan cel Nou" de la Suceava, le-a povestit jandarmilor ca un barbat a intrat peste ea si a amenintat-o. Ulterior, individul a lovit-o pe aceasta cu un baston din lemn pe care acesta il avea asupra sa. Folosind violenta, a determinat-o sa ii dea toti banii rezultati din vanzarea obiectelor bisericesti, dupa care a fugit. Pe baza semnalmentelor oferite de victima, in scurt timp, jandarmii l-au indentificat pe individ in apropierea lacasului de cult, asupra sa fiind gasita intreaga suma de bani sustrasa(800 lei). Agresorul are varsta de 35 de ani si are domiciliul in comuna Berzunti, judetul Bacau. In cauza au fost intocmite actele de sesizare privind savarsirea unei fapte susceptibile de a fi infractiunea de talharie, iar barbatul a fost predat Politiei Municipiului Suceava pentru continuarea cercetarilor.