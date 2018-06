Un baiat de 14 ani din Dolhasca a ajuns la spital dupa ce s-a electrocutat de o poarta de metal. Miercuri noapte, la casa familiei baiatului au fost efectuate niste lucrari, ocazie cu care s-a desprins un fir de curent. Parintii victimei au legat inapoi firul superficial, lasandu-l neizolat. Firul respectiv s-a desprins si a cazut pe poarta din metal de la intrarea in gospodarie. In momentul in care baiatul a pus mana pe poarta s-a electrocutat. Parintii acestuia au sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj medical. Baiatul a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni. Minorul a suferit o rana la nivelul gatului in momentul iesirii curentului electric din corpul sau. Politistii au fost sesizati in acest caz si fac cercetari privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.