Un baiat de opt ani din Solca si-a amputat un deget cu o bormasina

Un baiat in varsta de opt ani din localitatea Solca si-a amputat un deget cu o bormasina. Duminica dupa amiaza, copilul se juca impreuna cu un vecin de aceeasi varsta in curtea casei, nefiind supravegheati de parinti, care se aflau in locuinta. La un moment dat, cei doi minori au intrat intr-un atelier, unde pe un banc de lucru era instalata o bormasina. Acestia au pornit bormasina, care a agatat manusa de pe mana baiatului. Masina de gaurit i-a smult copilului manusa de pe mana si odata cu aceasta si degetul mare de la mana stanga. Tatal copilului l-a transportat pe acesta la Spitalul Judetean Suceava, unde s-a stabilit diagnosticul de amputatie traumatica police stang. Dupa o ora, minorul insotit de parinti, au plecat catre Spitalul de Pediatrie Iasi.