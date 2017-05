Un baiat de sapte ani a fost accidentat de o masina dupa ce s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis, la Campulung Moldovenesc

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, ce va fi solutionat procedural.

Un baiat de sapte ani a fost accidentat de o masina dupa ce s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis. Luni, in jurul 19.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada I.Halauceanu din municipiul Campulung Moldovenesc, o localnica de 43 de ani, a surprins si accidentat usor un minor de 7 ani din localitate, care, s-a angajat brusc in traversarea drumului public printre masinile parcate, prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. La fata locului s-a deplasat un echipaj al ambulantei, care i-a acordat ingrijiri medicale minorului in prezenta bunicii sale, acesta refuzand sa fie transportat la spital. Dupa accident, conducatoarea auto a oprit autoturismul la fata locului, dupa care, apreciind ca ingreuneaza traficul, a modificat locul initial in care s-a oprit autoturismul si l-a condus circa 20 de metri de locul producerii accidentului, parcandu-l pe partea dreapta si asteptand sosirea politiei.Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia", ce va fi solutionat procedural.