Un baietel de cinci ani a ajuns la spital dupa ce alunecat in piscina unei pensiuni din Cacica

Un baietel de cinci ani, originar din judetul Vaslui, a ajuns la spital dupa ce alunecat intr-o piscina cu apa sarata, lovindu-se la cap si la spate. Incidentul s-a petrecut luni la o pensiune din localitatea Cacica. Copilul, care era in vacanta impreuna cu parintii si fratele lui, a intrat in piscina exterioara de mana cu tatal sau. La un moment dat acesta a alunecat, lovindu-se cu spatele si capul de scarile de acces in piscina. Tatal copilului a sunat de urgenta la 112 si a cerut ajutor. La fata locului a ajuns un echipaj medical, care i-a acordat minorului ingrijiri medicale, acesta fiind diagnosticat cu plaga cu hematom occipital si contuzie coloana dorsolombara. Ulterior, baietelul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.