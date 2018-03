Un baietel de doi ani din Slatina a ajuns cu arsuri la spital dupa ce a cazut intr-o cadita cu apa oparita

Un baietel in varsta de doi ani din comuna Slatina a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu arsuri dupa ce a cazut intr-o cadita cu apa oparita. Sambata, in jurul orei 19.00, mama baietelului a incalzit apa pentru a-i face acestuia baie. Femeia a luat apa fierbinte si a pus-o intr-o cadita, pe podea si a iesit din casa, pentru a aduce apa rece de la fantana. Copilul a fost lasat in casa impreuna cu sora sa, in varsta de 11 ani. Cand mama celor doi s-a intors in locuinta a aflat de la sora mai mare ca baietelul a cazut in cada cu apa clocotita. Acesta a fost transportat la spital unde a fost diagnosticat cu arsuri cu lichid fierbinte, grad I, II si III pe 35 la suta din suprafata corpului.