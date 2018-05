Un baietel de noua ani din Suceava a ajuns in coma la spital dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un cap de pod FOTO

Accident grav de circulatie produs de un sucevean pe DN 17, pe raza localitatii Viisoara, din Bistrita Nasaud. Soferul in varsta de 43 de ani, impreuna cu fiul sau de noua ani, se intorceau spre casa, in judetul Suceava, cand la un moment dat, pe fondul oboselii, barbatul a pierdut controlul asupra directiei de mers, masina a intrat pe sensul opus, unde s-a izbit violent de un cap de pod. In momentul impactului baietelul se afla pe bancheta din spate si a fost aruncat in fata. La fata locului au ajuns echipaje medicale SAJ si SMURD. Cand a fost preluat de cadrele medicale, baietelul era in coma. Acesta a fost transportat cu o ambulanta pana la baza unui elicopter SMURD, care l-a transportat la o clinica de specialitate din Targu Mures.Tatal copilului a fost si el ranit in urma accidentului si a fost transportat de un echipaj SAJ la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.(sursa foto Bistriteanul.ro)