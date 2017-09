Un baietel de patru ani a ajuns la spital, dupa ce a cazut intr-o oala cu apa fierbinte

Un baietel in varsta de patru ani, din comuna Bunesti, a ajuns la spital cu arsuri, dupa ce a cazut intr-o oala cu apa fierbinte. Sambata seara, copilul se afla in curtea locuintei bunicilor din Bunesti, unde se juca cu mai multi copii. La un moment dat, acesta s-a impiedicat de o oala in care se apa fierbinte si a cazut in ea, suferind arsuri. Bunica copilului s-a deplasat imediat cu acesta la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu arsura gradul II-III pe 15 la suta membrul inferior stang si fesa stanga. Copilul a ramas internat in sectia de Pediatrie din unitatea medicala.