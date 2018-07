Un baietel de patru ani din Plopeni ajuns la spital dupa ce a fost strivit de o poarta metalica

Un baietel in varsta de patru ani din Plopeni-Salcea a ajuns in stare grava la spital dupa ce o poarta metalica a cazut peste el. Vineri seara, copilul se juca in curtea casei impreuna cu fratele sau in varsta de cinci ani. La un moment dat, baiatelul mai mare a tras de o poarta metalica culisanta, care a cazut peste fratele sau. Auzind tipetele celor doi frati, mama acestora a venit intr-un suflet la ei. Aceasta l-a scos pe baietelul de patru ani de sub poarta, dupa care a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical si minorul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. La unitatea medicala acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, hematom frontal stang, contuzie toracica, contuzie abdominala. Baietelul a ramas internat in unitatea medicala. In acest caz au fost sesizati si politistii care au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.