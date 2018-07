Un baietel de patru ani, pierdut de mama, a fost gasit de politisti intr-un supermarket

Un baietel in varsta de patru ani, din municipiul Suceava, a disparut dupa ce a fost lasat de mama cateva minute nesupravegheat. Totul s-a petrecut luni, in jurul orei 19.00, in zona Pietei Mici, din municipiul Suceava. Copilul era insotit de mama lui si o prietena de-a femeii. In timp ce se aflau pe aleea din Piata Mica, in momentul in care au ajuns langa un magazin de paine, mama si-a lasat baietelul sa se joace la un aparat de cafea, si impreuna cu prietena sa au mers sa cumpere ceva de mancare. Cand au revenit, cele doua au constatat ca baietelul disparuse. Mama copilului a sunat imediat la 112. La fata locului a ajuns o patrula de siguranta publica. Politistii au facut cautari in zona Pietei Mici, a parcului din zona Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava si in parcarea magazinului Kaufland. Intr-un final, minorul a fost gasit in magazinul Kaufland. Mama minorului a fost avertizata in scris de politisti.