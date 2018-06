Un baietel de sase ani si-a prins degetele intr-o masina de maruntit porumbul

Copilul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un baietel de sase ani, din orasul Cajvana, a ajuns la spital dupa ce si-a prins degetele intr-o masina de maruntit porumbul. Luni, copilul se afla la domiciliu impreuna cu mama. In jurul orei 13.30, femeia s-a deplasat in gradina din spatele locuintei, fiind urmata de fiul sau. La un moment dat, profitand de neatentia mamei, copilul s-a apropiat de un aparat de maruntit porumbul(siscornita) si si-a prins degetele in acesta, provocandu-si leziuni. Minorul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu plaga prin zdrobire la nivelul degetelor 2 si 3 de la mana stanga.