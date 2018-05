Un baietel de un an a ajuns la spital dupa ce un aragaz a cazut peste el

Un baietel in varsta de un an, din comuna Draguseni, a ajuns la spital dupa ce un aragaz a cazut peste el. Sambata dimineata, in timp ce se afla acasa, tatal copilului a observat ca fiul sau a tras de usa unui aragaz nefunctional, aflat in curtea locuintei, acesta cazand peste el. Barbatul a ridicat imediat aragazul de pe copil si a sunat la 112. Baietelul, insotit de mama sa, a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni, unde a fast diagnosticat cu traumatism cranio cerebral si traumatism toraco-abdominal, fiind transferat la Spitalului Judetean Suceava. In acest caz au fost sesizati si politistii care au intocmit dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.