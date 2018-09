Un baietel de un an din Marginea a ajuns la spital dupa ce a baut motorina

Un baietel in varsta de un an si patru luni, din comuna Marginea, a ajuns la spital dupa ce a baut motorina. Incidentul a avut loc in gospodaria bunicilor, unde copilul fusese lasat, dupa ce mama a plecat la serviciu. In timp ce se afla la locul de munca, femeia a fost sunata de catre mama ei care i-a spus ca, intr-un moment de neatentie, baietelul a ingerat motorina dintr-un recipient din plastic, care se afla intr-un dulap din bucataria locuintei. Mama a venit intr-un suflet acasa unde l-a gasit pe fiul ei in stare stabila, dar pentru orice eventualitate l-a transportat pe acesta la Spitalul Municipal Radauti. Copilul a fost internat in unitatea medicala in sectia de Pediatrie, unde se afla sub observatie medicala.