Un baietel de un an si sase luni a ajuns in stare grava la spital dupa ce a mancat otrava pentru soareci

Un baietel in varsta de doar un an si sase luni, din comuna Marginea, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a mancat otrava pentru soareci. Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de luni pe cand copilul se afla acasa impreuna cu mama sa. Intr-un moment de neatentie al femeii, acesta a gasit in locuinta otrava, pe care a ingerat-o. La scurt timp, baietelul a inceput sa se simta rau, asa ca mama l-a transportat la Spitalul Municipal Radauti. Cadrele medicale au luat decizia transferului acestuia la un spital de pediatrie din municipiul Iasi.

De asemenea, cadrele medicale au sesizat in acest caz si politistii. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.