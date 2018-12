Un baietel din Mihoveni a ajuns la spital dupa ce s-a oparit in apa pentru baie

Un baietel in varsta de sapte ani, din satul Mihoveni, a ajuns la spital cu arsuri dupa ce s-a oparit in apa pentru baie. Incidentul s-a petrecut miercuri seara pe cand copilul se afla acasa impreuna cu mama si cei trei frati minori. In jurul orei 19.30, femeia a deschis robinetul de apa calda pentru a face baie copiilor. Intr-un moment de neatentie al acesteia, minorul de sapte ani a intrat imbracat in cada cu apa fierbinte. Acesta a suferit arsuri pe membrele inferioare. Copilul a fost transportat la UPU Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale. La unitatea medical minorul a fost diagnosticat cu arsura prin lichid fierbinte la membrele inferioare, nefiind necesara internarea acestuia.

In acest caz au fost sesizati politistii care au intocmit dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.