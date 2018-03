Un baietel in varsta de aproape doi ani a ajuns la spital dupa ce a ingerat o substanta toxica

Un baietel de 1 an si 11 luni din municipiul Suceava a ajuns la Spitalul Judetean dupa ce a ingerat accidental o substanta toxica. Incidentul a avut loc joi cand minorul se afla la domiciliul bunicii sale. La un moment dat, profitand de neatentia femeii, baiatul a intrat in baie unde a gasit o sticla cu o substanta de curatat cada, pe care a bagat-o in gura, ingerand o mica cantitate din lichid. Bunica a vazut cele intamplate, si speriata, l-a dus pe acesta la spital. Baietelul a ramas internat in unitatea medicala.