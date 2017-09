Un baietel in varsta de patru ani din Dolhasca a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o masina

Acesta a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie Iasi.

Un baietel in varsta de patru ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc pe DJ 208, orasul Dolhasca, luni dupa-amiaza. Un tanar de 26 de ani, din judetul Iasi, in timp ce conducea autoturismul a surprins si accidentat copilul, care, nefiind supravegheat de parinti, s-a angajat in traversarea strazii fara sa se asigure. Minorul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a fost diagnosticat cu coma grad II si SDR convulsivant hemicorp drept. Medicii au luat decizia transferului baietulului la Spitalul de Neurochirurgie Iasi. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, duap care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.