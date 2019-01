Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ trei metri

Un barbat de 49 de ani, din comuna Horodnic de Sus, a ajuns in stare grava la Spitalul Municipal Radauti, dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ trei metri. Accidentul s-a petrecut, marti dupa amiaza, pe cand acesta se afla in vizita la un prieten. In timp ce se afla la etajul locuintei in constructie, din cauza neatentiei si a consumului de bauturi alcoolice, barbatul s-a dezechilibrat si a cazut de la o inaltime de aproximativ 2,7 metri, suferind leziuni in urma impactului cu solul. Victima a cazut din zona scarilor, loc in care proprietarul urma sa amenajeze o balustrada. La fara locului s-a deplasat un echipaj de ambulanta care l-a transportat pe barbat la Spitalul Municipal Radauti unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio cerebral acut cu plaga occipitala si contuzii.