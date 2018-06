Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut din clopotnita

Un barbat de 64 de ani, din comuna Boroaia, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut din clopotnita. Acesta este clopotar la biserica din satul Giulesti, comuna Boroaia, si vineri dupa-amiaza s-a urcat in turla pentru a trage clopotele. Dupa ce a tras clopotele si cobora pe scara din interiorul bisericii, a alunecat si a cazut de la o inaltime de aproximativ trei metri pe pardoseala, si s-a lovit in zona capului si in zona lombara. Barbatul a fost transportat la spital unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio cerebral si contuzie coloana lombara.