Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost calcat in picioare de un cal, la Capu Campului

Carutasul a fost proiectat intre rotile remorcii si picioarele cabalinei.

Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost calcat in picioare de un cal. Joi, in jurul orei 15.30, barbatul de 58 ani, din comuna Capu Campului, in timp ce conducea atelajul hipo incarcat cu fan, pe DJ 177C, in interiorul localitatii Capu Campului, a observat ca din sens opus se apropie o autoutilitara cu remorca incarcata cu material lemnos. Carutasul a coborat din atelajul hipo, pentru a tine de capastru cabalina, pentru ca stia ca aceasta se sperie la trecerea pe langa masini de tonaj mare. In momentul in care ansamblul de autovehicule a trecut prin dreptul carutei, calul s-a speriat, nemaiputand fi stapanit, rezultand deplasarea necontrolata a atelajului hipo. Caruta a intrat cu rotile din spate in santul din partea dreapta a drumului, rasturnandu-se pe partea stanga. In deplasarea necontrolata a atelajului hipo, carutasul a fost proiectat intre rotile remorcii si picioarele cabalinei. Animalul, fiind speriat, a inceput sa sara, calcandu-l cu picioarele pe stapanul sau. Carutasul a fost ranit si a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a fost diagnosticat cu traumatism abdominal, traumatism bazin si antebrat stang, fractura col femural. Din cauza leziunilor suferite barbatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei la spital. Conducatorul auto, in varsta de 34 de ani, din comuna Malini, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca vinovat de producerea evenimentului rutier se face conducatorul atelajului hipo care a condus imprudent. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.