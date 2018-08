Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava

Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc, joi dupa-amiaza, pe strada 22 Decembrie din municipiul Suceava. O femeie de 44 de ani, din comuna Zvoristea, a surprins si accidentat grav un localnic de 30 de ani, angajat in traversarea regulamentara a strazii, pe trecerea pentru pietoni, marcata si semnalizata corespunzator. Victima a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,05 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, la spital i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Femeia s-a ales cu dosar penal.