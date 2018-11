Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o masina

Un barbat de 42 de ani, din comuna Carlibaba, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc pe DN18, pe raza comunei Carlibaba, marti dupa-amiaza. In timp ce conducea autoturismul, un localnic de 22 de ani a surprins si accidentat barbatul, care se deplasa sinuos in calitate de pieton pe partea dreapta a drumului.

Din accident, a rezultat ranirea pietonului, care a fost transportat la spital cu policontuzii.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal.