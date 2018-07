Un barbat a ajuns la spital, dupa ce a mancat ciuperci culese de el din padure

Un barbat de 30 de ani, din comuna Ostra, a ajuns la spital, dupa ce a mancat ciuperci culese din padure. Acesta s-a deplasat luni in padurea de pe raza localitatii de domiciliu de unde a cules ciuperci. Cand a ajuns acasa, barbatul a preparat ciupercile si in jurul orei 22.00 a inceput sa se simta rau. Acesta a fost transportat cu o masina la Spitalul Orasenesc Gura Humoruui de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul a fost diagnosticat cu intoxicatie cu ciuperci si a ramas internat in unitatea medicala.