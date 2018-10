Moldovita.Un barbat a ajuns la spital dupa ce s-a taiat cu drujba

Accidentul de munca a avut loc pe raza localitatii Moldovita.

Un barbat de 49 de ani, din comuna Frumosu, a ajuns la spital dupa ce s-a taiat cu drujba la picior. Accidentul de munca a avut loc pe raza satului Argel, din comuna Moldovita. Barbatul este angajat la Ocolul Silvic Moldovita, in calitate de fasonator mecanic. In cursul zilei de luni acesta efectua lucrari de fasonare, cand s-a atins cu drujba la nivelul piciorului stang. Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal privind savarsirea infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca". De asemenea, reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava fac cercetari in acest caz.