Un barbat a cazut de la o inaltime de aproximativ trei metri in timp ce incerca sa monteze un cablu de internet

Un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Focsani, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ trei metri. Luni dupa amiaza, barbatul, angajat al unei firme din Cluj, avand functia de tehnician retele telecomunicatii, s-a deplasat cu autoturismul fimei la o locuinta, situata in comuna Ilisesti, unde urma sa monteze un cablu de internet. In timp ce monta cablul respectiv, barbatul a calcat pe o bucata de scandura din dreptul usii de acces, care s-a rupt. Acesta a cazut de la o inaltime de aproximativ trei metri pe pardoseala livingului, suferind leziuni la nivelul piciorului drept. Barbatul s-a prezentat la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu contuzie glezna dreapta. Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal sub aspectul infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca".