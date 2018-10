Un barbat a cazut de la trei metri inaltime si s-a lovit cu capul de beton, la Radauti

Un barbat de 33 de ani, din municipiul Radauti, a cazut de la trei metri inaltime si s-a lovit cu capul de o placa de beton. Accidentul s-a petrecut in cursul zilei de miercuri in timp ce acesta lucra la montajul unor dulapi din scandura in podul locuintei unui localnic. La un moment dat, muncitorul a fost sunat pe telefonul mobil. Dupa finalizarea discutiei, barbatul a calcat pe o scandura, s-a dezechilibrat si a cazut, lovindu-se cu capul de placa din beton de la nivelul inferior, ramanand inconstient. Proprietarul locuintei a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj de ambulanta, iar personalul medical a acordat victimei primul a ajutor. Barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, fiind diagnosticat cu traumatism cranio cerebral, traumatism coloana cervicala si traumatism toraco-abdominal. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.