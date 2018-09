Un barbat a cazut de pe casa in timp ce incerca sa curete cosul de fum

Un barbat de 54 de ani, din orasul Frasin, a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe acoperisul unei case. Marti dimineata, barbatul a venit la domiciliul vecinei sale, o femeie de 88 de ani, sa curete hornul sobei. Acesta s-a urcat pe acoperis cu ajutorul unei scari de lemn, s-a prins de jgheabul de tabla, care a cedat cazand pe trotuarul din beton de la o inaltime de aproximativ trei metri. Barbatul a fost gasit de fiul batranei, care a mers la un magazin din zona si a sunat la 112. Echipajul medical sosit la fata locului l-a preluat si l-a transportat pe barbat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului cu diagnosticul plaga occipitala, plaga coloana cervicala, comotie cerebrala, acesta fiind transferat la Spitalul Judetean Suceava. In acest caz au fost sesizati politistii, care au stabilit faptul ca barbatul era sub influenta bauturilor alcoolice in momentul in care s-a urcat pe casa.