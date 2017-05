Un barbat a fost accidentat in timp ce traversa strada prin spatele unei masini, la Partestii de Jos

Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Un barbat a fost accidentat in timp ce traversa strada prin spatele unei masini. Luni, in jurul orei 09.30, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178E, pe raza localitatii Partestii de Sus, un barbat de 45 de ani, din orasul Gura Humorului, a surprins si accidentat un barbat de 45 de ani, din comuna Cacica, angajat in traversarea strazii prin loc nemarcat si fara sa se asigure corespunzator si care, a patruns pe partea carosabila prin spatele unui autovehicul oprit pe sensul opus de mers si din care a coborat.Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto si pietonul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.