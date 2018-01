Un barbat a fost accidentat mortal pe o trecere de pietoni din Gura Humorului

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile fiind continuate de politisti pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii evenimentului rutier.

Un barbat a fost accidentat mortal pe o trecere de pietoni, la Gura Humorului, accidentul fiind cu semne de intrebare. Politistii fac cercetari pentru sabilirea tuturor imprejurarilor producerii evenimentului rutier. Serviciul Rutier Suceava si Politia orasului Gura Humorului, au organizat, luni, o actiune pentru reducerea riscului rutier pe raza de competenta a Politiei orasului Gura Humorului, fiind vizata in principal indisciplina pietonala si neacordare prioritatii de trecere. In cadrul actiunii au fost aplicate 106 sanctiuni contraventionale, in valoare de 43.340 lei si au fost retinute noua permise de conducere, din care 4 pentru neacordare de prioritate pentru pietoni.De asemenea, au fost retrase doua certificate de inmatriculare. Din pacate, ulterior, dupa lasarea serii, in jurul orei 20.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan cel Mare din orasul Gura Humorului, un barbat de 37 de ani, din orasul Frasin, a surprins si proiectat in canalul de scurgere a apei pluviale, un localnic de 62 de ani, aflat chiar pe trecerea de pietoni. In urma impactului violent, a rezultat decesul pietonului. Cu ocazia cercetarilor, conducatorul auto a declarat faptul ca, nu a observat victima angajata in traversare, existand posibilitatea ca aceasta sa fi fost deja cazuta pe partea carosabila, vehiculul prezentand, doar urme de stergere, nu si de infundare. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Victima era un om al strazii care, conform localnicilor, obisnuia sa doarma chiar pe carosabil. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile fiind continuate de politisti pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii evenimentului rutier.