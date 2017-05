Un barbat a fost amendat de jandarmi dupa ce a fost prins la pescuit in perioada de prohibitie FOTO

In urma actiunii desfasurate, au fost gasite trei plase confectionate din material textil, dar si de tip monofilament cu dimensiunea totala de aproximativ 1.000 m prin intermediul carora s-au pescuit aproximativ 40 de kilograme de peste din speciile stiuca, lin, babusca, caras si biban.

Jandarmii suceveni au desfasurat, in comun cu Asociatia Club Sportiv Bucovina Fishing, sambata, o actiune de prevenire si combatere a braconajului piscicol in zona Acumularii Rogojesti, din apropierea localitatii Siret.In urma actiunii desfasurate, au fost gasite trei plase confectionate din material textil, dar si de tip monofilament cu dimensiunea totala de aproximativ 1.000 m prin intermediul carora s-au pescuit aproximativ 40 de kilograme de peste din speciile stiuca, lin, babusca, caras si biban. Pestii vii(30 de kilograme) au fost redati mediului natural, iar aproximativ zece kilograme de peste mort si plasele de pescuit au fost distruse prin ardere. Totodata, o persoana a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 600 lei, pentru pescuitul in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie."Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava va actiona, si in perioada urmatoare, pentru protejarea fondului piscicol si respectarea cadrului legal care reglementeaza pescuitul", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.