Barbatul de 33 de ani, din municipiul Suceava, s-a ales cu dosar penal.

Un barbat a fost depistat de politisti cu un pistol cu gaze intr-un bar din Radauti. Joi, in jurul orei 20.30, o patrula din cadrul Politiei Municipiului Radauti a identificat intr-un bar din localitate, un barbat de 33 de ani, din municipiul Suceava, care avea asupra sa un pistol cu gaze, din categoria celor neletale, insa supus autorizarii, prevazut cu incarcator, dar fara munitie. Cu ocazia audierii, barbatul a declarat faptul ca, in data de 25 februarie, in jurul orei 10.00, in timp ce se afla in Bazarul Radauti, a achizitionat pistolul fara munitie, de la o persoana necunoscuta, nestiind ca arma este supusa autorizarii. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul nu este autorizat pentru detinerea, portul si folosirea de arme si munitii, iar pistolul cu gaze nu era inregistrat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor", ce va fi solutionat procedural.