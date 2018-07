Un barbat a fost gasit inecat intr-un bazin de acumulare de langa statia de epurare Falticeni

Barbat gasit inecat intr-un bazin de acumulare din apropierea statiei de epurare Falticeni. Bazinul respectiv se afla in administrarea unei societati care l-a inchiriat de la S.C. PISCICOLA. Joi dupa-amiaza, un angajat a observat intr-unul dintre bazine o persoana inecata ce plutea pe luciul apei, si a sunat la 112.La fata locului a ajuns un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Falticeni iar pompierii au extras cadavrul din apa. Persoana decedata a fost identificata ca fiind un barbat de 60 de ani din comuna Hartop. De asemenea s-a stabilit faptul ca decedatul era surdo-mut, nu era angajat al societatii ce detine iazul si bazinele, dar ocazional ii mai ajuta la treaba. Ultima data acesta a fost vazut in data de 2 iuli.Cu ocazia verificarilor s-a stabilit faptul ca barbatul era consumator de bauturi alcoolice. Cadavrul nu prezenta urme vizibile de violenta. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni, in vederea efectuarii necropsiei.