Un barbat a fost gasit mort in albia unui parau, la Frasin

Un barbat a fost gasit mort in albia paraului Braniste, pe raza satului Plutonita, orasul Frasin. Trupul neinsufletit al acestuia a fost gasit, miercuri dimineata, pe marginea albiei paraului, in apropierea Manastirii Plutonita. Barbatul era imbracat sumar, prezentand escoriatii la nivelul antebratelor si picioarelor(cel mai probabil escoriatiile provin de la incercarile barbatului de a escalada parapetul de protectie din beton de pe marginea paraului). Barbatul de 65 de ani locuia fara forme legale pe raza orasului Frasin, avand grija de o cabana din zona. Marti seara acesta a fost vazut de mai multe persoane in stare avansata de ebrietate. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Orasenesc Gura-Humorului. Politistii au deschis un dosar de cercetare pentru moarte suspecta.