Un barbat a fost gasit mort intr-un parau, la Horodnic de Sus

Un barbat a fost gasit mort in paraul Pozen pe raza comunei Horodnic de Sus. Marti dupa amiaza, o localnica a trecut prin zona si a observat trupul unei persoane, care se afla in apa, la o distanta de circa un metru fata de mal, cu fata in jos. Femeia a sunat imediat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj de ambulanta, care a constatat decesul barbatului. Acesta a fost identificat ca fiind un localnic de 71 de ani. In urma examinarii sumare a cadavrului, nu au fost identificate urme de violenta. Politistii au luat legatura cu familia batranului. Rudele au declarat ca in cursul zilei de luni acesta a taiat lemne in curtea casei sale. De luni seara barbatul nu a mai fost vazut de rude, insa acestea nu s-au ingrijorat, pentru ca batranul obisnuia sa mai plece de acasa fara sa anunte unde pleaca si cand revine. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei, urmand sa se stabileasca cauza decesului.