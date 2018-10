Un barbat a fost incatusat de politisti dupa ce a provocat scandal si a distrus mai multe bunuri din locuinta concubinei sale

Acesta a sarit la bataie la politisti.

Un barbat de 56 de ani, din comuna Comanesti, a fost incatusat de politisti dupa ce a provocat scandal si a distrus mai multe bunuri din locuinta concubinei sale. Femeia avea ordin de protectie impotriva scandalagiului. Barbatul a fost agresiv si cu politistii. Duminica noapte, individul a intrat in casa femeii de 57 de ani, din comuna Comanesti, si a facut prapad. Acesta a spart geamul locuintei dar si un televizor. Barbatul a fost gasit de politisti intr-un alt imobil din curtea familiei respective. Scandalagiul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, statea intins pe un pat. In momentul legitimarii acesta a devenit recalcitrant, sarind la bataie la agenti si recunoscand ca el a distrus bunurile respective. Intrucat barbatul se manifesta agresiv, acesta a fost incatusat. Politisii au stabilit ca in luna iunie a acestui an Judecatoria Suceava a emis un ordin de protectie, barbatul fiind evacuat din locuinta familiei concubinei, acesta fiind obligat sa pastreze o distanta de minim 100 metri fata de femeie si fata de locuinta acesteia, pentru o perioada de sase luni. Scandalagiul a fost evacuat din locuinta femeii si a fost transportat de o ambulanta la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava. Acesta s-a ales cu dosar penal privind infractiunile de nerespectarea hotararii judecatoresti si distrugere.